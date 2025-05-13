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Sultanbeyli'de aracın altında kalarak hayatını kaybeden 4 yaşındaki Elif son yolculuğuna uğurlandı

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Sultanbeyli'de oyun oynarken aracın altında kalarak hayatını kaybeden 4 yaşındaki Elif Yörük, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Aile ve yakınlarının katıldığı cenaze töreni, Sultanbeyli Çuvalcıoğlu Camii'nde düzenlendi.

Sultanbeyli'de aracın altında kalarak hayatını kaybeden 4 yaşındaki Elif son yolculuğuna uğurlandı
İSTANBUL - Sultanbeyli'de sokakta oyun oynarken aracın altında kalarak hayatını kaybeden 4 yaşındaki Elif Yörük, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Sultanbeyli'de geçtiğimiz gün, sokakta oyun oynadığı sırada yere düşen 4 yaşındaki Elif Yörük, hareket halindeki aracın üstünden geçmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Minik Elif tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Küçük çocuk için Sultanbeyli Çuvalcıoğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına küçük çocuğun acılı ailesi, akrabaları ve yakınları katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Elif Yörük'ün cenazesi Sultanbeyli Teferrüç Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN - Genel
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