Sırrı Süreyya Önder ameliyata alındı

Ameliyata alınan Sırrı Süreyya Önder için hastaneye gelen partililer ve siyasilerin bekleyişleri sürüyor

İSTANBUL - TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı İstanbul'da ameliyata alındığı bildirildi.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul'da tedavisi süren Önder'in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir" denildi.