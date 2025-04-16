Sırrı Süreyya Önder Ameliyat Geçirdi, Hayati Tehlikesi Devam Ediyor

Hastaneden Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sırrı Süreyya Önder yaklaşık 12 saatin ardından ameliyattan çıktı

"12 saate yakın süren ameliyat sonrası hastamız Önder kalp dolaşım destek cihazı eşliğinde Yoğun Bakım Ünitemize alınmıştır"

"Hayati tehlikesi halen devam etmektedir"

İSTANBUL - Kalbine giden ana damardaki yırtılma nedeniyle hastaneye kaldırılan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, yaklaşık 12 saatin ardından ameliyattan çıktı. Hastaneden yapılan açıklamada 12 saate yakın süren ameliyatın ardından Önder'in kalp dolaşım destek cihazı eşliğinde yoğun bakım ünitesine alındığı, hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edildi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalbine giden ana damardaki yırtılma nedeniyle hastaneye kaldırılarak ameliyata alınmıştı. Önder yaklaşık 12 saatlik sürenin ardından ameliyattan çıktı. Hastaneden yapılan açıklamada Önder'in hayati tehlikesinin devam ettiği ve yoğun bakım ünitesine alındığı ifade edildi.

"Önder'in hayati tehlikesi devam etmektedir"

Hastaneden yapılan açıklamada, "Sırrı Süreyya Önder, 112 Ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve kalp - akciğer masajı eşliğinde 15 Nisan 2025'te saat 22.41 sularında hastanemiz acil ünitesine ulaşmıştır. Acil servisimizde yaklaşık 10 dakika süren kalp - akciğer masajı sonrası spontan dolaşım sağlanmış, nabız alınmış, yapılan acil ekokardiyografi sonucunda Tip 1 Aort Disseksiyonu (kalpten çıkan ana aorta, arkus aorta ve inem aortayı içeren tüm aorta kartları içerisine kanama) olduğu tespit edilmiştir. Takiben 23.05'de yeniden ritim bozukluğu olup nabız ve dolaşım durmuştur. Kalp masajı yapılarak hastamın acilen ameliyathaneye alınıp saat 23.35'de operasyon başlamıştır. Ameliyatta aort disseksiyonunun sağ koronerden başlayıp tüm aortayı kapsadığı tespit edilmiştir. Sırasıyla sağ koroner damara koroner by-pass yapılmış, aort kapağı değiştirilmiş ve tüm aorta boyunca greftleme ve anastomoz işlemleri tamamlanmıştır. Ancak bu kadar büyük bir disseksiyon ve kalbi besleyen sağ koroneri içermesi nedeniyle ameliyattaki tüm operasyon süreçlerinin başarılı olmasına rağmen kalbin sağ yarısı iyi kasılamamakta sol yarısı ise iyi kasılmaktadır.

12 saate yakın süren ameliyat sonrası hastamız Önder ECMO (kalp dolaşım destek cihazı) eşliğinde Yoğun Bakım Ünitemize alınmıştır. Hayati tehlikesi halen devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.