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Sirkeci Garı'nda 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesine Yoğun İlgi

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İstanbul Aile Festivali kapsamında düzenlenen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesinde anne ve anne adaylarına madde bağımlılığına karşı farkındalık eğitimi verildi. Etkinlikte aile içi iletişim ve bağımlılıktan koruma yöntemleri konuşuldu.

Sirkeci Garı'nda düzenlenen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesine yoğun ilgi

İSTANBUL - Sirkeci Garı'nda düzenlenen İstanbul Aile Festivali'nde "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında anne ve anne adaylarına farkındalık eğitimi verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Sirkeci Garı'nda İstanbul Aile Festivali düzenlendi. 10-13 arasında düzenlenen festivalde anne ve anne adaylarına "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında farkındalık eğitimi verildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen seminerde çocukları ve gençleri madde bağımlılığı tehdidinden uzak tutmakta faydalı olabilecek bilgiler paylaşıldı. Madde kullanımı ve bağımlılığına karşı bilinçlendirilmesini amaçlayan seminerde, aile içi iletişimde dikkat edilmesi gereken noktalar, çocukları bağımlılıktan korumak için etkili yöntemler ve çözüm önerileri de ele alındı. Öte yandan, yoğun ilgi gösterilen seminerde bağımlılıkla mücadelede erken farkındalığın ve aile desteğinin önemine vurgu yapıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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