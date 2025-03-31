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Şehit kabirlerine şeker ve kolonya bırakıldı

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Şehit kabirlerine şeker ve kolonya bırakıldı Şehitlikte hüzünlü bayram Ramazan Bayramı'nın 2'inci gününde İzmir'deki şehit yakınları, Kadifekale Hava Şehitliğini ziyaret etti.

Şehit kabirlerine şeker ve kolonya bırakıldı

Şehitlikte hüzünlü bayram

İZMİR - Ramazan Bayramı'nın 2'inci gününde İzmir'deki şehit yakınları, Kadifekale Hava Şehitliğini ziyaret etti. Şehit kabirlerinin üzerine bırakılan şeker ve kolonyalar ise hüzünlü bir görüntü oluşturdu.

İzmir'de Ramazan Bayramı'nın 2'inci gününde şehit yakınları, şehitlerin kabirlerini ziyaret etmek için Kadifekale Hava Şehitliğine gitti. Sabah saatlerinden itibaren şehitliklere giden aileler, çocuklarının mezarları başında dua ederek Kur'an-ı Kerim okudu. Aileler, şehit olan yakınlarının kabirlerini suyla ve elle temizledi. Şehit kabirlerinin üzerine ise, şeker ve kolonyalar bırakıldığı görüldü.

"İçimizde ömür boyu sürecek"

1998 yılında şehit olan Bayram Ali Kozan'ın babası Mehmet Ali Kozan, oğlunun acısını bir ömür boyu yaşayacağını söyledi. Acılı baba Kozan, "28 sene oldu ama yıllar geçse de içimizde ömür boyu sürecek bir acı. Allah kimseye bu acıyı vermesin. İnşallah bu PKK da silah bırakır, vatan evlatlarımız huzur içinde yaşar. Her bayram kabrine geliyoruz, Allah kimseye evlat acısı vermesin" dedi. Bayram Ali Kozan'ın annesi Zahide Kozan ise, "Bize bayram yok; her gün hüzün yaşıyoruz. Üzülmekten dert sahibi olduk. Genç yaşta mezara yatırdık. Oğlum yaşasaydı... Onu kaldırıp ben yatardım. Ben yaşamıyorum zaten" diye konuştu.

Şehit kabirlerine şeker ve kolonya bırakıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - Genel
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