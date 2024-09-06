Şehit Annesi Ayfer Göçkün: "Bitecekler"

Şehit Annesi Ayfer Göçkün: 'Bitecekler'
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Şehit Annesi Ayfer Göçkün:
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Şehit Annesi Ayfer Göçkün: "Bitecekler" 2015 yılında Hakkari Dağlıca'da şehit edilen 16 askerden birisi olan Şehit Deniz Göçkün'ün annesi Ayfer Göçkün, saldırının yıldönümünde konuştu.

Şehit Annesi Ayfer Göçkün: "Bitecekler"

BALIKESİR - 2015 yılında Hakkari Dağlıca'da şehit edilen 16 askerden birisi olan Şehit Deniz Göçkün'ün annesi Ayfer Göçkün, saldırının yıldönümünde konuştu. Acılarının halen taze ve derin olduğunu söyleyen Anne Göçkün, terör örgütü için 'bitecekler' dedi.

Dağlıca saldırısının yıldönümünde oğlu Şehit Deniz Göçkün'ü anan Anne Ayfer Göçkün, İHA'ya verdiği özel röportajda duygularını paylaştı. Oğlu Deniz'in adının anılması ile gözleri dolan Anne Göçkün, "2015 yılında şehit edildi benim oğlu. 9 yıl oldu. Bizlere sorarsanız daha dün gibi. Acımız hep derin, hep taze. Hep eksiğiz. Bugün, eskisi gibi şehit haberleri almıyoruz. Almayalım da. Olacak inşallah, bitecekler" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR DEMİRÇEVİREN - Genel
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