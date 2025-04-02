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Sanatçı Volkan Konak, Vasiyeti Üzere Ceviz Ağacının Altına Defnedildi

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Karadenizli sanatçı Volkan Konak, vasiyeti üzerine istediği ceviz ağacının altında defnedildi. Cenaze törenine sanat camiasından birçok dostu ve seveni katıldı.

Sanatçı Volkan Konak vasiyeti üzerine ceviz ağacının altına defnedildi

TRABZON - Karadenizli sanatçı Volkan Konak vasiyeti üzerine istediği ceviz ağacının altında defnedildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konser esnasında fenalaşsak kaldırıldı hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak'ın İstanbul'daki cenaze töreninin ardından havayolu ile memleketi Trabzon'a getirildi. Maçka ilçe merkezinde hazırlanan alanda kılınan cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Güney Mahallesi'ne getirilen Konak'ın cenazesi burada defnedildi. Define Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve milletvekillerinin yanı sıra, Konak'ın sanat camiasından dostları, çok sayıda seveni, hayranları ve Maçka halkı katıldı. Konak yaklaşık 3 ay önce memleketine gelerek gömülmeyi istediği ceviz ağacının altına defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN KÖSE - Genel
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