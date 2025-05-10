Sağlık-Sen'den Acil Sağlık Hizmetleri Kongresi Düzenlendi

Sağlık-Sen'den "Ulusal Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Kongresi" düzenlendi

ANKARA - Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) sağlık çalışanlarının sorunlarının ele alındığı "Ulusal Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Kongresi gerçekleştirdi.

Sağlık-Sen ile Gazi Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen Ulusal Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Kongresi'nin açılış programı gerçekleştirildi. 2 gün sürecek kongrede eş zamanlı 6 oturum ve çalıştaylar yapılacak, teorik ve uygulamalı kurslar da verilecek. Çalıştayda ayrıca 112 çalışanlarının mesleki gelişimlerine katkı sunmanın amaçlanarak, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde bilimsel ve teknik bilgileri paylaşmak gibi konular ele alınacak.

"'Üyeden gelen üyeye gider"

Programda bir açılış konuşması gerçekleştiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Sağlık Sen olarak sosyal, akademik ve vizyoner sendikacılık vizyonuyla yola çıktıklarını söyleyerek, sağlık ve sosyal hizmet çalışanların özlük haklarını, geliştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi. Doğan, "Bu anlamda mottomuz 'Üyeden gelen üyeye gider.' Yani bir sendika üyesi, kesintisi yapılan aidatın nereye harcandığını görmelidir. Bu doğrultuda otellerimiz ve çeşitli sosyal faaliyetlerle bunu ortaya koyduk, koymaya da devam ediyoruz" diye konuştu.

"Sendikasına bakılmaksızın Ankara'ya vaka getiren 112 çalışanı Sağlık-Sen otellerinde ücretsiz kalacak"

Ankara'ya vaka getiren 112 çalışanlarının sorunlarına değinen Doğan, "Sağlık Sayın Genel Merkez olarak tüm ülkemizde şube başkanlarımız teşkilatlarımızla oturduk bir karar verdik. Dedik ki Ankara'ya vaka getiren 112 sendikasına bakılmaksızın Sağlık-Sen otellerinde ücretsiz faydalanacak dedik. Bakın bu dünyada ilk defa. Her sendika kendi üyesinden belli bir miktar sonuçta ücret alıyor indirimle. Ama biz burada 112 eğer Ankara'ya vaka getiriyorsa Sağlık-Sen otellerinin kapılarını ardına kadar açıp bu hizmeti 'hangi sendikaya üyesin' sorusuna sormadan bu hizmeti veriyoruz" açıklamasında bulundu.

"Sağlık kutsal bir meslek"

Sağlık alanında görev yapan personellerin de genel sorunlarını ifade eden Doğan, "Sağlık ve Maliye bakanlıklarının arkadaşlarımızın sorunlarını görmesini ve çözüm üretmesini istiyoruz. Çünkü sağlık gerçekten kutsal bir meslek. Sağlık hizmeti verirken hekimi de hemşiresi de paramediği de ATT'si de özveriyle fedakarca bu hizmeti veriyor. Biz bunu olağanüstü durumlarda görüyoruz. Biz de sağlık ve sosyal hizmet çalışanları masa başında oturan çalışanlar değiliz. Sahada bir fiil çalışan meslek kurumlarıyız. Deprem oluyor, biz varız. Sen oluyor, biz varız. Yani bütün olağanüstü durumlarda sağlık ve sosyal hizmet çalışanları var" ifadelerini kullandı.

"Ambulansların değişmesi gerekiyor"

Doğan, yüksek kilometre nedeniyle bazı ambulansların kullanılamaz hale geldiğini savunarak, "Bir an önce ambulansların değişmesi gerekiyor. Daha güzel, daha verimli hizmet verilmesi için bu çalışmanın bir an önce yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Çalışma şartları ve sorunlara ilişkin Sağlık-Sen olarak saha araştırması yaptıklarını anlatan Doğan, "Sahada görev yapan personelin sağlık sorunlarını sorduk. İlk olarak bel ağrısı, bel fıtığı, uyu bozukluğu, anksiyete, sindirim sistemi rahatısızlıkları gibi sorunlar araştırmamıza yansıdı" bilgisi paylaştı.

Doğan, bu tür sorunların yaşanmaması için idarelerin mutlaka önlem alması gerektiğini, sendika olarak bu konuda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Programa Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Genel Başkan Yardımcıları İdris Baykan ve Mustafa Irgatoğlu, akademisyenler, uzman isimler ve çok sayıda kongre katılımcısı katıldı.