Pendik'te Sevgilisi Tarafından Öldürülen Kadın Toprağa Verildi

Pendik'te Sevgilisi Tarafından Öldürülen Kadın Toprağa Verildi
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Pendik'te Sevgilisi Tarafından Öldürülen Kadın Toprağa Verildi
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Pendik'te sevgilisi Binali Karaisimli tarafından silahla vurularak öldürülen Güllü Özcan, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Özcan'ın cenaze törenine ailesi ve yakınları katıldı.

Pendik'te sevgilisi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

İSTANBUL - Pendik'te sevgilisi tarafından silahla vurularak öldürülen Güllü Özcan son yolculuğuna uğurlandı.

Pendik'te geçtiğimiz gün, Binali Karaisimli şahıs, okul servisinin içerisinde tartıştığı sevgilisi Güllü Özcan'ısilahla başından vurarak öldürmüş, ardından aynı silahla kendi kafasına sıkarak intihar etmişti. Güllü Özcan için Pendik Şeyhli Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, kadının ailesi, akrabaları ve yakınları katıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Özcan, Yeni Şeyhli Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN - Genel
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