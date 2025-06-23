Pendik'te Otobüste Yer Verme Kavgası: Kadın Yolcular Birbirine Girdi

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Pendik'te Otobüste Yer Verme Kavgası: Kadın Yolcular Birbirine Girdi
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İstanbul Pendik'te bir İETT otobüsünde iki kadın yolcu arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşerek otobüsteki diğer yolcuların müdahalesiyle sona erdi.

Pendik'te otobüste yer verme kavgası: Kadın yolcular birbirine girdi

İSTANBUL - Pendik'te bir İETT otobüsünde 2 kadın yolcu arasında yer verme kavgası çıktı. Yolcuların birbirlerine saldırmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik'te sefer yapan 132V hatlı İETT otobüsünde kadın yolcular arasında yer verme tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kadın yolcuların birbirlerini çekiştirdiği ve saldırmaya çalıştığı görüldü. O anlar otobüsteki başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN - Genel
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