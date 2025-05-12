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Özel Öğrencilerden Böcek Oteli Projesi İle Kaliteli Sebzeler

Özel Öğrencilerden Böcek Oteli Projesi İle Kaliteli Sebzeler
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ÖZKAR Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, danışman öğretmenleri ile birlikte geliştirdikleri Böcek Oteli projesi sayesinde faydalı böcekler ile kaliteli sebzeler elde ettiklerini açıkladı. Proje, doğa sevgisini aşılamayı ve bio çeşitliliği korumayı amaçlıyor.

Böcek Oteli'nde kaliteli sebzeler

Özel öğrencilerden faydalı proje

KAYSERİ - ÖZKAR Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, danışman hocaları Elif Burcu Korkmaz ile birlikte Böcek Oteli projesi geliştirdi. Okul Öncesi Elif Burcu Korkmaz; bu proje ile faydalı böcekler sayesinde kaliteli ürünler elde edildiğini söyledi.

ÖZKAR Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri; TÜBİTAK Projeleri'ne katılmak için Okul Öncesi Öğretmeni Elif Burcu Korkmaz ile Böcek Oteli Projesi geliştirdi. Proje sayesinde kaliteli ürünler elde ettiklerini kaydeden Okul Öncesi Öğretmeni Elif Burcu Korkmaz; "TÜBİTAK Projesi'ne katılmak için Böcek Oteli projesi geliştirdim. Ürünümüze aslında; çocukların bahçedeki böcekleri toplayıp sıcak bir yuvası olması için girişimlere başladık. Araştırdığımda bazı böceklerin aslında doğa için faydalı olduğu, zararlı böcekleri yok ettiği ve ürün çeşitliliğini artırdığına yönelik sonuçlar elde ettim. Ona yönelik Böcek Oteli projesini oluşturarak hem bio çeşitliliğin korunması amacıyla hem de sürdürülmesi ve çocuklarda doğa sevgisi oluşması için böyle bir proje başlattık. Projenin sonucunda ürün çeşitliliğinde artış gözlemledik. Kendi uygulama bahçemizde çocuklarla birlikte hem ürün yetiştirip hem projemizi uygulayıp sonuç almış olduk. Bu şekilde tahtaların, kuru otların, kozalakların, taşların yararlı böcekleri çektiği, zararlı böceklerle mücadele ettiği ve ürün çeşitliliğini artırdığını elde ettik" dedi.

Korkmaz ayrıca projeyi Kayseri genelinde yaygınlaştırmak istediklerini ifade ederek; "Çünkü ürün anlamında güzel ürünler elde ettik" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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