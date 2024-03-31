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Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın sandıkta zor anları

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İstanbul'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde oy kullanma işlemi saat 08.00 itibariyle başladı. Sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim de oy kullanmak için sandık başına geçti. Oyunu İstanbul'da kullanan Nilperi Şahinkaya ise seçimde 4 oy pusulası olduğu için zarfı sandığa atarken zorlandı.

Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulu'nda oy kullanan Nilperi Şahinkaya'nın oyunun içinde bulunduğu zarfı sandığa atarken zorluk yaşadı. Şahinkaya'nın sandıkta yaşadığı zor anlar kameralara yansıdı. Sanık görevlilerin yüzüne bakarak yardım isteyen Şahinkaya, zarfı çevire çevire sandığa atmayı başardı. Ünlü sunucu Saba Tümer ise oyunu kullandıktan sonra çekime gideceğini söyleyerek okuldan ayrıldı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın sandıkta zor anları

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın sandıkta zor anları

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Nilperi Şahinkaya Saba Tümer Genel Magazin Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

csd zbn:

MODERN CAHİLER

5
5
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Doğrucu vatandaş:

Alt tarafı 4 tane kağıt parçasını katlayıp bir zarfa koymayı beceremeyenlerle aynı oyu kullanmak! Üstelik biri de YSK başkanı. Bilemedim...

2
1
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JY:

ARKA TARAFINDAKI DOVMESINE BITDIM.

1
2
yanıtYanıtla
Damla Sengul:

çok tatlı

1
0
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Şükrü Aydın:

Vayne ne haber

0
0
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