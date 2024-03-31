Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın sandıkta zor anları

İstanbul'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde oy kullanma işlemi saat 08.00 itibariyle başladı. Sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim de oy kullanmak için sandık başına geçti. Oyunu İstanbul'da kullanan Nilperi Şahinkaya ise seçimde 4 oy pusulası olduğu için zarfı sandığa atarken zorlandı.

Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulu'nda oy kullanan Nilperi Şahinkaya'nın oyunun içinde bulunduğu zarfı sandığa atarken zorluk yaşadı. Şahinkaya'nın sandıkta yaşadığı zor anlar kameralara yansıdı. Sanık görevlilerin yüzüne bakarak yardım isteyen Şahinkaya, zarfı çevire çevire sandığa atmayı başardı. Ünlü sunucu Saba Tümer ise oyunu kullandıktan sonra çekime gideceğini söyleyerek okuldan ayrıldı.