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Öğretmenin Heimlich Manevrası ile Öğrencinin Hayatı Kurtarıldı

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde, kalem parçası boğazına kaçan bir öğrenci, öğretmenlerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Öğretmenin heimlich manevrası hayat kurtardı...O anlar kamerada

TOKAT - Tokat'ta kalem parçası boğazına kaçan öğrenci, öğretmenlerin heimlich manevrasıyla son anda kurtarıldı.

Erbaa ilçesindeki Kemal Kıvırcıkoğlu İlkokulu'nda öğretmenlerin soğukkanlı müdahalesi bir öğrencinin hayatını kurtardı. 4. sınıf öğrencisi Mert Ali Galip'in boğazına kalem parçası kaçtı. Durumu fark eden öğretmenler hızla müdahalede bulundu. Öğrencisini fark eden öğretmen Nuri Erdönmez ilk olarak heimlich manevrası uygulamaya çalıştı. Bu sırada diğer öğretmen Gülsüm Özyurt, Mert Ali Galip'e doğru manevrayı yaparak kapağın çıkmasını sağladı. Talihsiz olay güvenlik kamerasına yansıdı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, okul yönetimi ve veliler öğretmenlere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Öğretmenin Heimlich Manevrası ile Öğrencinin Hayatı Kurtarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİRAĞ - Genel
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