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Öğrenciler Zimem Geleneğini Sürdürüyor: 102 Bin TL'lik Borç Kapatıldı

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Kayseri'deki Tekden Koleji öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelerin 102 bin TL'lik zimem borçlarını kapatarak önemli bir iyilik hareketine imza attı. Öğrenciler, gelenekten aldıkları ilhamla yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemini vurguladı.

Öğrenciler 'zimem' geleneğini sürdürdü, 102 bin TL'lik borçları kapattı

KAYSERİ - Kayseri'de ilkokul öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelerinin zimem (veresiye) defterindeki 102 bin TL'lik borçlarını kapatarak geleneği sürdürdü.

Tekden Koleji öğrencileri Türk-İslam medeniyetinin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışının en güzel tezahürlerinden biri olan Zimem Defterindeki borçları kapatmak için kolları sıvadı. Okul yönetimi Mevlana'nın "İçimizi, dışımızdan daha çok süsleyelim. Zira dışımız halkın, içimiz Hakk'ın baktığı yerdir." sözünden ilham alarak anlamlı bir iyilik hareketi başlatırken, aralarında para toplayan öğrenciler, mahalle bakkallarına giderek vatandaşların 102 bin TL'lik veresiye borçlarını kapattı. Öğrenciler ayrıca, 35 aileye doğrudan nakit desteğinde bulunurken, 7 aileye ise iaşe kartı verildi.

Kampüs Müdürü Naci Bayat, "Bu anlamlı mirası yaşatırken asıl gayemiz, "İyiliğin en güzeli, gösterişten uzak yapılanıdır." düsturuyla öğrencilerimize paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın değerini öğretmek; ecdadımızın asaletle yoğrulmuş bu güzel geleneğini geleceğe taşımaktır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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