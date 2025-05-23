Kayseri'de Öğrenciler RC Uçak Yarışmasında Hünerlerini Gösterdi

Öğrenciler gökyüzünde yarıştı

KAYSERİ - Kayseri'de düzenlenen 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nın RC Sabit Kanat Uçak Kategorisi'nde öğrenciler dereceye girebilmek için hünerlerini sergiledi.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen RC Sabit Kanat Uçak Kategorisi'nde yarışan ve 200 öğrenciden oluşan 40 takım, yaptıkları uçakları otonom, manuel ve yarı otonom olarak 3 farklı modda uçurarak verilen görevleri başarı ile tamamlamaya çalıştı. Ayrıca yarışmada profesyonel olarak gelen katılımcılar tarafından izleyicilere gösteri uçuşları da yapıldı.

Yarışmalarla ilgili bilgiler veren Uçak Elektronik Öğretmeni ve Gökbilim Akademi Müdürü Mehmet Ali Ülker, "Öncelikle RC Sabit Kanat Uçak Kategorisinin teknik danışmanlığını yapıyorum. Burada öğrencilerimiz öncesinde ön başvuru yapıyorlar. Bu başvurular arasından biz video ve rapor üzerinden değerlendirmelerde bulunup buraya 40 takım çağırıyoruz. Burada belirli görevlerimiz var. Öncelikli olarak biz uçaklarımızın teknik tasarımlarına, özgünlüğüne ve görevlerini tamamlayıp tamamlamayamayacağı kapasitelerine bakıyoruz. Daha sonrasında da pistteki görevleri başlıyor. Pistte de uçuşlar, hedefleri vurmalar ve inişler gerçekleştiriliyor. Bu gerçekleştirme durumuna göre de puan alıyorlar. Burada otonom, manuel ve yarı otonom şeklinde uçuş modları var. Buna göre de puanlandırmalar gerçekleştiriliyor. Yurtdışından 2 ülkeden katılım sağlandı. Türkiye'den ise toplamda 25 farklı şehirden katılım var. Tabi başvuru çok daha fazla ama biz burada final etabındaki yarışmacıları söylüyoruz. Finalde şu an 200 öğrencimiz yer alıyor. Bizim buradaki amacımız öğrencilerin kendi tasarımlarını uçurmaları. Onların detaylı bir şekilde tasarımlarını yapabilmeleri. Network sağlayabilmeleri. Yarışmacı çadırında öğrenciler birbiri ile tanışıyorlar. Hangi uçaklar nasıl yapılıyor, nasıl geliştiriliyor bunları öğreniyorlar. Daha sonrasında da burada kendilerini geliştiriyorlar. Yani asıl amacımız geleceğin Selçuk Bayraktar'larını yetiştirmek" dedi.

Yarışmaya Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden katılan 11. sınıf Uçak Bakım Alanı öğrencilerden Berat Kayur ise, "Yarışmada uçağımızı başarılı bir şekilde kaldırdık ve görevini başarılı bir şekilde de icra ettik. İnişte küçük bir sorun yaşadık ama ikinci uçuş hakkımızı daha iyi değerlendirmek için uçağımızı yeniden topladık. Şimdi uçuş hakkımızı bekliyoruz. Yarışma için konuşmak gerekirse gayet güzel, Kayserimiz için de etkili bir yarışma oldu. Şu an meslek lisesinde uçak bakım alanında okuyorum. İnşallah ilerideki hedefim de üniversite ile devam edip bu başarılarımızı üniversite ile taçlandırmak" ifadelerini kullandı.