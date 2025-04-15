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Niğde'deki Flamingolarla Görsel Şölen

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Niğde'nin Akkaya Barajı'nda bu yıl da göç eden yüzlerce flamingo, eşsiz pembe renkleriyle su yüzeyini süsleyerek görsel şölen oluşturdu. Kuş fotoğrafçıları ve doğa gözlemcileri, bu muhteşem manzarayı havadan görüntüledi.

Niğde'de flamingoların görsel şöleni böyle görüntülendi

NİĞDE - Her yıl olduğu gibi bu yıl da göç yolundaki flamingoların önemli duraklarından biri olan Niğde'deki Akkaya Barajı'nda görsel şölen oluştu. Yüzlerce flamingonun oluşturduğu manzara havadan görüntülendi.

Baharın gelişiyle birlikte Niğde'deki Akkaya Barajı'na akın eden flamingolar, eşsiz pembe renkleriyle su yüzeyini süsledi. . Kuş fotoğrafçıları ve doğa gözlemcilerinin ilgi gösterdiği baraj havadan görüntülendi. Güzellikleriyle kendilerine hayran bırakan flamingoların görüntüsü izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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