Nevşehir'de Sel ve Dolu Tarım Arazilerini Vurdu

Nevşehir'de Sel ve Dolu Tarım Arazilerini Vurdu
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Nevşehir'de Sel ve Dolu Tarım Arazilerini Vurdu
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Nevşehir ve çevresinde etkili olan sağanak yağış ve dolu, tarım arazilerinde ciddi zarara yol açtı. Birçok alanda sel meydana gelirken, tarlalarda yetiştirilen ürünler zarar gördü.

Nevşehir'de sel ve dolu etkili oldu

NEVŞEHİR - Nevşehir ve çevresinde etkili olan sağanak yağış ve dolu yağışı nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.

Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış yerini yer yer dolu yağışına bıraktı. Yağış sonrası kentin birçok alanında sel meydana gelirken tarım arazileri de sular altında kaldı. Nevşehir merkez ile merkeze bağlı Sulusaray, Çat ve Nar beldeliri, ile İcik, Kuyulutatlar, Karacaöen, Özyayla, Alacaşar köyleri, Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük kasabası ile Suvermez köyü, Acıgöl, ilçesi ve Karapınar beldesi ile çevre köylerinin yanı sıra Avanos, Hacıbektaş, Gülşehir, Kozaklı ve Ürgüp ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak yağış sonrası başlayan dolu sele neden oldu. Sel suları tarladaki kuru fasulye, patates, buğday, arpa, fasulye, kabak, domates fidesi gibi ürünler zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - Genel
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