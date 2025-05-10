Metrobüs kazasında yaralanan 44 kişi taburcu edildi, 10 kişinin tedavisi sürüyor

İSTANBUL - İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasında yaralanan 44 kişinin taburcu edildiğini, 10 kişinin hastanedeki tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda meydana gelen kazada, 1 hemşehrimiz hayatını kaybetmiş, 54 vatandaşımız hastanelere nakledilmiştir. Tedavileri tamamlanan 44 vatandaşımız taburcu edilmiş, 10 vatandaşımızın hastanedeki tedavisi devam etmektedir. Kazanın ardından tüm ekiplerimiz hızla olay yerine intikal etmiş, süreç Valiliğimizin koordinasyonunda yakından takip edilmiştir. Olayla ilgili idari ve adli süreç başlatılmıştır. Hayatını kaybeden hemşehrimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.