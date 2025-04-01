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Manyas'ta Aşırı Yağış Sonrası Meydana Gelen Kazada 2 Yaralı

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Balıkesir'in Manyas ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir kamyonun yoldan çıkması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Manyas'ta 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

BALIKESİR - Balıkesir'in Manyas ilçesinde aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon yoldan çıktı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Manyas-Gönen karayolunda, Manyas Haydar Mahallesi mevkiinde yağışlı hava nedeniyle 10 HC 009 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada sürücü M.A. ve yolcu F.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulasla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı bölgedeki bir işletmenin güvenlik kameralarına yansıdı. Yetkililer, sürücülere özellikle yağışlı havalarda dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT BARIŞ - Genel
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