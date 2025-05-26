Lastiği Patlayan Otomobil Karşı Şeride Geçti, Facianın Eşiğinden Dönüldü

Lastiği Patlayan Otomobil Karşı Şeride Geçti, Facianın Eşiğinden Dönüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da hareket halindeyken lastiği patlayan otomobil, orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Saniyelerle facianın kıl payı atlatıldığı anlar, diğer bir otomobilin kamera kaydında yer aldı. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.

Lastiği patlayan otomobil, karşı şeride böyle geçti

Saniyelerle, facia kıl payı atlatıldı

BURSA - Bursa'da hareket halindeyken lastiği patlayan otomobil, orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Saniyelerle facianın kıy payı atlatıldığı diğer istikamete giden otomobildeki araç kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Bursa'nın yakın çevre yolu olarak bilinen 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikameti yönünde ilerleyen otomobilin bilinmeyen sebepten dolayı lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjü aşarak Ankara istikameti yönündeki araçların önüne düştü. Saniye saniye bir otomobilin araç kamerasına yansıyan anlar, yaşanabilecek kazanın da saniyelerle olmadığını gözler önüne serdi. Yaşanan o anlarda ise, kayda alan otomobildekilerin korkuları tepkileriyle ortaya çıktı.

Kazada yaralanan olmazken, lastiği patlayan otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN UĞUR - Genel
Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko Avrupa şampiyonu

Fenerbahçe Avrupa şampiyonu
Şampiyon Galatasaray, Süper Lig kupasını Yenikapı'da kaldırdı

Yenikapı'da olağanüstü anlar! Galatasaray kupasını böyle kaldırdı
Ali Koç'tan çok konuşulacak açıklama: Kazanmamızı isteyen Fenerbahçelilere armağan olsun

Çok konuşulacak sözler! Bazı taraftarlarına öyle bir gönderme yaptı ki
Madrid'de Gazze için uluslararası toplantı! 20 ülke katıldı

20 ülke İsrail'in Gazze ablukasına karşı toplandı
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi: Sykes-Picot anlaşması Suriye'yi böldü, bir daha yapmayacağız

ABD'li isim Osmanlıyı bölen gizli anlaşma için günah çıkardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu

Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Malta Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk

Bir ülke daha Filistin'i devlet olarak tanımaya hazırlanıyor
Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek

Bayramdan önce af mı geliyor? Canlı yayında bomba kulis
Ebru Yaşar, yüz binlerce Galatasaray taraftarını ''Affet'' ile coşturdu

Yüz binlerce Galatasaray taraftarını ''Affet'' ile coşturdu
Muharrem İnce'den dikkat çeken 3. yol mesajı

CHP'ye destek sözü veren Muharrem İnce'den sürpriz çağrı
İlk şampiyonluğa damga vurmuştu! Nusret bir kez daha Fenerbahçe'nin kupa töreninde

Kupa töreninde tanıdık isim! Bu kez Ali Koç'la poz verdi
Bu kez yağmur duasına değil 'Şükür' duasına çıktılar

Köylüler avuç açıp dua etti! Ancak bu kez yağmur için değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.