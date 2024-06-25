Kurban etlerinin taşındığı araçlar oto yıkamacılarda yoğunluk oluşturdu

Kurban Bayramı sonrası aracı kan kokan sürücüler dikkat

Oto yıkama işleten Fahri Toğrul:

"Kiminin aracının içine kan döküldü, kiminki ise hayvan pisliği oldu"

"Kan kokusu sindikçe zaten arabaya çıkması çok zor hale geliyor"

ESKİŞEHİR - Kurban Bayramı sonrası memleketlerinden Eskişehir'e dönüşte araçları başta kan ve tozdan kirlenip pis kokan sürücüler oto yıkamaçların yolunu tuttu. Oto yıkama işleten Fahri Toğrul, "Kan kokusu sindikçe zaten arabaya çıkması çok zor hale geliyor. O yüzden bir an önce müdahale edilmesi şart" diyerek uyarıda bulundu.

Kurban Bayramı'nda vatandaşların büyük bir bölümü memleketlerine giderek ibadetlerini yerine getirdi. Kurban kesimleri sonrası birçok vatandaş, paylarına düşen etleri araçlarının bagajlarına yerleştirilerek yaşadıkları yerlere döndüler. Dönüş esnasında ise hem yol şartlarından hem de kurban etlerinden sızan kan araçların kirlenmesine ve kötü kokuya neden oldu. Araçları kirlenen sürücüler ise oto yıkamacılarda yoğunluğa neden oldu.

Eskişehir'de oto yıkama işleten Fahri Toğrul, aracında kurbanlık hayvan etinden kaynaklı leke ve koku olan sürücüleri bir an önce temizletmeleri, aksi takdirde kokunun sineceği konusunda uyardı.

"Bunların da temizliği bayram sonuna kaldı tabii"

Bayram sonrası yoğunlukla alakalı konuşan Fahri Toğrul, "Bayram öncesi bayağı bir yoğunduk. Tabii bizim işlerimizin yoğunluğu bayramdan önce başlıyor. Bayramdan önce bir hafta önce başladık. Bayram arkası devam etti. Bayram temizliği yaptık. Kurban Bayramı vesilesiyle insanlar et taşıdı, köye ya da memleketlere gidildi, arabalar tozlandı. Kiminin aracının içine kan döküldü, kiminki ise hayvan pisliği oldu. Bunların da temizliği bayram sonuna kaldı tabii" dedi.

"Koku başladıysa ona ekstra bir temizlik gerek"

Kan kokusunun sinmemesi için acele edilmesi gerektiğinin altını çizen Fahri Toğrul şöyle devam etti;

"İnsanların da bayram sonu dönüşüyle birlikte tekrar işler hareketlendi. Tabii onlarla uğraşmak ayrıca bir koku başladıysa ona ekstra bir temizlik gerek. Yani özellikle koltuğa kan ya da pislik döküldüyse bunu yıkamak şart oluyor. Yani kan kokusu sindikçe zaten arabaya çıkması çok zor hale geliyor. O yüzden bir an önce müdahale edilmesi şart. İlk önce tabii temizlik olarak ilk baş temizlenmesi lazım. Ondan sonra tabii koku bombaları var, ozonlama var. Kokulara da bu şekilde müdahale ediliyor."