Kumru Yavrularının Uçuşu, Operatörün Yüzünü Güldürdü

Kumru Yavrularının Uçuşu, Operatörün Yüzünü Güldürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kumru Yavrularının Uçuşu, Operatörün Yüzünü Güldürdü
Haber Videosu

Hatay'da kumru ve yavrularının yuvada kalması için 27 gün boyunca iş makinesini çalıştırmayan Bülent Kuyucu, kumruların uçmasıyla mutluluğunu paylaştı. Yuva bozmak istemediği için maddi zarara uğrayan Kuyucu, sabrı ve merhametiyle takdir topladı.

Yuva bozulmasın diye bekliyordu, 27 gün sonra kumru yavrularının uçmasıyla yüzü güldü

HATAY - Hatay'da kepçesini kumru ve yavrularını rahatsız etmemek için çalıştırmayan operatör Bülent Kuyucu'nun yüzü 27 gün sonra kumru yavrularının uçmasıyla güldü. Kumrulara gösterdiği şefkatle yürekleri ısıtan Kuyucu, yaptığıyla takdir topladı.

Antakya ilçesinde hafriyatçılık yaparak ekmek parasını kazanan Bülent Kuyucu'nun Narlıca Mahallesi'nde park halinde bulunan kepçesinin bomunun üzerine kumru yuva yapmıştı. Yuvayı yıkmamak için kepçesini çalıştırmayan ve aracına kontak vurmayan Kuyucu'nun yüzü 23 gün sonra kumruların yumurtasından çıkmasıyla güldü. Yuvayı bozmamak için kepçesini çalıştırmayan Kuyucu, 27. günde kumru ve yavrusunun uçup gittiğini fark etti. Kumrunun yuvasının bozulmaması için maddi zarara uğrayan Kuyucu, 27 gün boyunca ortaya koyduğu sabır ve merhametle takdir topladı. Kuyucu, kepçesinin bakımlarını yaptırmasının ardından birkaç gün sonra ilk kontağı vurarak yeniden ekmek parasına kazanmaya başlayacak.

"Allah'a şükür 27 gün sonra kumrular uçtu gitti"

Kepçesinin bomunun üzerine yuva yapan kumruların yavrularının 27 günün sonunda uçtuğunu ifade eden Bülent Kuyucu, "Bugün 27 gün oldu ve bu güne kadar kumrunun uçmasını bekledim. 27 gün sonra kumrular Allah'a şükür uçtu gitti. Sabah gelip baktığımda bomboştu. İlk zamanlarda iş makinesini lastiklerini değiştirmiştim. O günlerden bir yumurta vardı. Yumurtadan yavru çıktı ve uçmasını bekledim. Bayramın ikinci günü geldiğimde kontrol ettim. Yuvanın içinden yavru uçmaya çalışıyordu ama kendisine ellemedim. İnşallah zararsız ve yarasız uçup gider. Bugün sabah geldiğimde ise yuvada kumrular kalmamış, uçup gitmişler. Allah'a şükür ve yollarını bahtını açık eylesin. Sonuna kadar bekledik ve hayırlısı oldu. Allah kimsenin yuvasını yıkmasın. Ben bu kadar bekledim. Ben çok kişiye nasihat olarak söylüyorum. Yuva yıkmak asla iyi değil. Allah kimsenin yuvasını yıkmasın. Yuva yıkmayalım, yuva yapalım. Bugün tam 27 gündür iş makineme kontak vurmadım. 27 gündür iş makinem burada yatıyor. Allah hayırlı kısmet ederse inşallah yarın sabah sahaya çıkacağım. Yarın 28 gün sonra kontağımızı vurarak bismillah deyip sahaya çıkacağız. Bu süreç bir yandan iyi bir yandan da sıkıcı oldu. Bayram dolayısıyla biraz iş yoğunluğu vardı ama ben uçup gitmesini bekledim. Kurban olduğum kumru ve yavrusu, uçup gitti. Allah'a şükür bir mutlu ve sevinç içerisindeyim. Gerçekten de uçup gitmesine çok seviniyorum. Hep yuva yapalım yuva yıkmayalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - Genel
İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun kurultay günü yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı

İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun ses kaydı ortaya çıktı
Bayram tatilinin geri dönüş trafiği başladı! 7 kilometrelik kuyruk

Hepsi aynı anda yola çıktı! 7 kilometrelik kuyruk
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'den Madleen gemisi kararı! 12 aktiviste ne olacak?

İsrail'den Madleen gemisi kararı! 12 aktiviste ne olacak?
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı

Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı
Bursaspor'un eski kalecisi Scott Carson, Manchester City'den 107 dakika oynayarak 12 kupayla ayrıldı

6 senede sadece 107 dakika oynadı, 12 kupa kazanarak City'den ayrıldı
Fenerbahçe'de Maximin'in yeri çabuk doluyor! İşte hedefteki o isim

Maximin'in yeri çabuk doluyor! Fenerbahçe'ye yeni skorer yıldız kanat
Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde 32 kişi hayatını kaybetti

Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde acı bilanço
Galatasaray'a Osimhen'de yeni rakip! Bu kez Premier Lig'den

Galatasaray'a Osimhen transferinde çok zorlu yeni rakip
Çöpköy Mahallesi ismiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor

İsmi iki ayrı rivayete dayandırılıyor! Halk değişmesini istemiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.