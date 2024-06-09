Üye Girişi
Haberler

İstanbul Havalimanı'nda alarm! 600 metrede uçan dronu son anda fark ettiler

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Soçi-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'na iniş için alçaldığı sırada Hava Trafik Kontrol merkezi görevlileri 600 metrede dron tespit etti. Görevliler uçağın pilotlarını durum hakkında uyarırken, o anlar telsiz konuşmalarına yansıdı.

İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol merkezi görevlileri uçuşları tehlikeye düşürebilecek yükseklikte bir dron tesbit edince pilotları uyardı. Kule görevlisi telsizden İstanbul Hava sahasında bulunan uçakların pilotlarını "600 metrede uçan bir dron tespit etti" anonsu yaptı.

600 METREDE DRON TESPİT EDİLDİ

İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'nde görevli Kontrolörün, İstanbul Havalimanı'na iniş için alçalan Soçi-İstanbul seferini yapan bir uçağın pilotuna dron hakkında uyarılarda bulundu. Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlisi 'Önünüzdeki trafik tarafından dron rapor edildi. 2 bin feette (600 metre)" bilgisi pilota verildi.

54 BİN 680 LİRA PARA CEZASI VAR

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün dron ile ilgili uçuş izninin gerekliliğine uyulmaması ve uçuşa yasak bölgelerde uçuş yapılması halinde 54 bin 680 TL para cezası uyguluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

İstanbul Havalimanı İstanbul trafik Güvenlik Havacılık Genel Teknoloji Güncel Haberler

Tarihi seçim sona erdi! Fenerbahçe'de 3. Ali Koç dönemi

Tarihi seçim sona erdi! Fenerbahçe'de 3. Ali Koç dönemi

 Erdoğan'dan elektronik sigarayla ilgili net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

Erdoğan'dan elektronik sigarayla ilgili net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

 Seçimden zaferle ayrılan Ali Koç: Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor

Seçimden zaferle ayrılan Ali Koç: Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe seçim sonuçları 2024! Ali Koç ve Aziz Yıldırım hangi sandıktan kaç oy aldı? İşte oy sayıları Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın aldığı toplam oy sayıları kaç? Aziz Yıldırım ve Ali Koç yüzde kaç oy aldı? (%) Fenerbahçe başkanlık seçimi sonucu! BAŞKAN KİM OLDU? İşte sandık sonuçları Aziz Yıldırım kaç oy aldı? Fenerbahçe başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım'ın oy sayısı kaç? Ali Koç kaç oy aldı? Fenerbahçe başkanlık seçiminde Ali Koç'un oy sayısı kaç? Fenerbahçe başkanlık seçiminde kaç oy kullanıldı? Kullanılan oy sayısı! 9-10 Haziran Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 9-10 Haziran hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Haziran Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 9-10 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi! 10 Haziran Pazar 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 10 Haziran burç yorumları nedir?
YKS soruları sızdırıldı mı? ÖSYM Başkanı Ersoy: Dezenformasyon içeren paylaşımlarla ilgili hukuki süreç başlatıldı

YKS soruları sızdırıldı mı? ÖSYM Başkanı Ersoy: Dezenformasyon içeren paylaşımlarla ilgili hukuki süreç başlatıldı
500

Yorumlar (1)

SeyYah Saruhanli:

denetimsiz olan ülkede herşey olur daha cok insan ölür.

15
9
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title