Konya'daki 5.2 Büyüklüğündeki Deprem Kırıkkale'de Hissedildi
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, Kırıkkale'de de hissedildi. Sarsıntının derinliği 18.73 kilometre olarak kaydedilirken, şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.
Konya'daki 5.2 büyüklüğündeki deprem Kırıkkale'de de hissedildi
KIRIKKALE - Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, Kırıkkale'de de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 18.73 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem, çevre illerde olduğu gibi Kırıkkale'de de hissedildi.
Kentte hissedilen depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuz bir durumun yaşanmadığı öğrenildi.