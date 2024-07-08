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Komandoların Irak'ın kuzeyine indiği anlar nefes kesti

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde komandoların tahliye halatıyla helikopterden zorlu araziye indiği anların görüntülerini paylaştı.

Komandoların hava hücum harekatı çerçevesinde Irak'ın kuzeyinde zorlu arazi şartlarına indiği sahneler nefesleri kesti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından hava hücum harekatında tahliye halatı ile zorlu araziye inen Türk komandolarını paylaştı.

"KİLİT KAPANIYOR"

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kilit kapanıyor" ifadesi kullanılarak, Irak'ın kuzeyinde hava hücum harekatında tahliye halatıyla (Fast Rope) komandoların zorlu araziye helikopterden indikleri anlara ilişkin görüntünün bulunduğu video yer aldı. Nefes kesen anın paylaşımı sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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Yorumlar (1)

HALİS ER:

Aslanlar görev başında

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