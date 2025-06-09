Kocaeli'de Bayram Dönüşü Trafiği Felç Oldu

Kocaeli'de Bayram Dönüşü Trafiği Felç Oldu
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Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda araç trafiği durma noktasına geldi. Yoğunluk nedeniyle sık sık trafik kazaları ve arızalar meydana geldi. Jandarma ve karayolları ekipleri, sürücülerin güvenli bir dönüş yapabilmesi için tedbir alıyor.

Bayram tatili dönüşünde Kocaeli'de trafik durma noktasına geldi

Bayram dönüşü trafiği havadan görüntülendi

KOCAELİ - Kurban Bayramı tatilinin son gününde tatilcilerin eve dönüş yolculuğunun başlamasıyla Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde trafik durma noktasına geldi.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar, tatilin son günü olması sebebiyle dönüş yolculuğuna başladı. Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişi İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Zaman zaman meydana gelen trafik kazaları ve araç arızaları da trafiğin aksamalar yaşanıyor. Bayram tatili sebebiyle sürücülerin yola çıkacağı güzergahlarda ulaşımda aksama yaşanmaması için jandarması ve karayolları ekipleri mesai harcıyor.

Oluşan yoğun trafik drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEHİME KARTAL - Genel
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