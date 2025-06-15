Kenenin Isırdığı Şahıs Hayatını Kaybetti

Kenenin ısırdığı şahıs hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kenenin ısırması sonucu hayatını kaybeden şahıs toprağa verildi.

İlçeye bağlı Pusatlı Mahallesinde yaşayan Ali Şimşek'in; Kurban Bayramı'nda çıktığı arazide kafasına kene yapıştı. Keneyi fark eden Şimşek, keneyi elleriyle çıkardıktan bir süre sonra rahatsızlanarak Tomarza Devlet Hastanesi'ne başvurdu. İlk tedavisinin ardından Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ali Şimşek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Şimşek'in cenazesi, Pusatlı mahallesinde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.