Kayseri'de Ani Dolu Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiledi

Kayseri'de Ani Dolu Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiledi
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Kayseri'de akşam saatlerinde aniden başlayan dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Misket büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle zemin beyaza büründü ve vatandaşlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kayseri'de dolu yağışı etkili oldu

KAYSERİ - Kayseri'de akşam saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, bir süre sonra doluya çevirdi. Misket büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle zemin beyaza büründü. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar özellikle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Hayatı olumsuz etkikeyen dolu yağışı bir süre sonra etkisini kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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