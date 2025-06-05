Kayseri'de 100 Bin Öğrenci Aynı Anda Bayramlaştı

Kayseri'de eş zamanlı bayramlaşma programı: 100 bin öğrenci aynı anda bayramlaştı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından düzenlenen programda 237 okulda bulunan 100 bin öğrenci ve 7 bin 200 öğretmen aynı anda bayramlaştı.

Yaptığı çalışmalar ve programlarla dikkat çeken Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, farklı bir organizasyona imza attı. Kurban Bayramı dolayısıyla ilçede bulunan 237 okulda eğitim gören 100 bin öğrenci ve 7 bin 200 öğretmen, aynı anda düzenlenen program ile bayramlaştı. Velilerinde katıldığı programda öğrencilerin mutluluğu yüzünden okundu. Güventürk Anaokulu'nda düzenlenen programa katılan Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Çiçek de, minik öğrencilerle bayramlaştı.

Program hakkında bilgiler veren Çiçek, "İlçemizde anaokulundan liseye kadar bütün kademelerde bugün öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle ve velilerimizle bayramlaşma etkinliği düzenliyoruz. bayramlar milli birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirdiği için bu etkinliği özellikle okullarımızda yapmak istiyoruz. Okullarımız sadece bir duvardan taştan ibaret değil, mahallelerin canlı yapısı. Bir toplumda değişiklik ve hareket olacaksa bunun okullarımızdan olması gerekiyor. Bundan dolayı 237 okulumuzda 100 bin öğrenci ve 7 bin 200 personelimizle birlikte eş zamanlı olarak bayramlaşma programa düzenledik. Bütün öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum. Tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.