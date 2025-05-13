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Kayıp Kedi İçin 15 Bin Lira Ödül, Eş Boşanma Tehdidinde Bulundu

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Adana'da kaybolan kedisini bulana 15 bin lira ödül vereceğini açıklayan Zeynep Eğri, kedinin bulunmaması durumunda eşinin kendisini boşayacağını belirtti. Duygusal anların yaşandığı olayda, 1 yaşındaki kedinin kaybolması aileyi perişan etti.

Kayıp kedi bulunmazsa kocası boşayacak

Adana'da kedisi kaybolan bir kadın bulana 15 bin lira ödül vereceğini söylerken, kedinin bulunmaması halinde onu çok seven kocasının kendisini boşayacağını söyleyerek duygusal anlar yaşadı

ADANA - Adana'da kedisi kaybolan bir kadın bulana 15 bin lira ödül vereceğini söylerken, kedinin bulunmaması halinde onu çok seven kocasının kendisini boşayacağını söyleyerek duygusal anlar yaşadı.

Zeynep Eğri bundan 3 gün önce "Diablo ama mamak" ismini verdiği scootish fold cinsi kendisini 75402 sokakta oturan babasına bıraktı. Ancak çok sevdiği kedisi bir süre sonra kedi kayboldu. 1 yaşında olan ve çipi de bulunan kediden bir daha haber alamayan Eğri, perişan oldu.

"Kedimizi eşimde çok seviyor ona bir şey olursa seni boşarım demişti"

Eğri, eşi Hamza Eğri'nin de kediyi çok sevdiğini belirterek, "Kedimizden 3 gündür haber alamıyoruz. Daha öncede gitmiş ama geri gelmişti. Bu kez gelmedi. Eşim de kediyi çok seviyor. O da yurt dışına çalışmaya gitti. Giderken kediye iyi bak bir şey olmasın, ona bir şey olursa seni boşarım. Kedim kayboldu ona mı yanacağım kocam beni boşayacak ona mı yanacağım çok kötü durumdayım" dedi.

"Bulana 15 bin lira ödül vereceğim"

Eğri, kedisini bulana 15 bin lira ödül vereceğini belirterek şöyle devam etti:

"Kedimiz bizim her şeyimiz. Onu bulana 15 bin lira ödül vereceğim. Yeter ki kedimizi geri getirsinler. Ayrıca onun 3 tane yavrusu var. Bulana o yavrulardan da hediye edebilirim, Yeter ki kedim geri gelsin. Biz onsuz yaşamıyoruz. Kocam yurt dışında ama kedim kayboldu. İnanın kediyi daha çok özlüyorum. Onsuz bir hayat düşünemiyorum" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - Genel
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