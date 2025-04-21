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Kapadokya'da Sakatlanan İspanyol Turist Kurtarıldı

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Kapadokya'da Güvercinlik Vadisi'nde dengesini kaybederek ayağından sakatlanan İspanyol turist, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı. Durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kapadokya'yı gezerken sakatlanan İspanyol turist kurtarıldı

NEVŞEHİR - Kapadokya'yı gezerken sakatlanan İspanyol turist, AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarılarak tedavi altına alındı.

Olay Kapadokya bölgesinin önemli destinasyonları arasında yer alan Uçhisar beldesinde yaşandı. Uçhisar beldesinde bulunan Güvercinlik Vadisini gezen İspanyol uyruklu Rosarıo Munzo Sanchez bir anda dengesini kaybederek ayağından sakatlandı. Yürümekte güçlük çeken turist, grup rehberinden yardım istedi. Grup rehberinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede İspanyol turiste ulaşan ekipler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından güvenli bir şekilde vadiden çıkartarak özel bir hastaneye sevk edildi.

İspanyol turist Rosarıo Munzo Sanchez'in ayağından sakatlandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - Genel
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