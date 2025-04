Kağıthane'de Deprem Panik Yüzünden Vatandaşlar Parkta Çadır Kurdu

Kağıthane'de geceyi dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar çadır kurdu

Kağıthane'de geceyi parkta geçiren vatandaşlar dronla görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlar parklara akın etti. Kağıthane Sadabat Mesire Parkını dolduran vatandaşlar çadır kurup, ateş yakarak önlem aldı. Parktaki kalabalık dronla havadan görüntülendi.

İstanbul'da saat 12.49 sıralarında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası panik yapan vatandaşların bir kısmı geceyi evlerinde geçirmek istemedi. Kağıthane Sadabat Mesire Parkını dolduran vatandaşlar, çadır kurup, ateş yakarak soğuğa karşı önlem aldı. Bir kısım vatandaşlar ise geceyi parkın kenarına park ettikleri arabalarında oturarak geçiriyor. Aileler çadır ve ateşle uğraştıkları esnada parkın içerisindeki çocuklar da oyun oynayarak keyifli vakit geçirdi.

Eşi ve çocuğuyla parka gelen ve geceyi çadırda geçireceğini söyleyen Emrullah Gümüş, "Kendi çabamızla gidip alıyoruz, yiyoruz. Tükettiğimizde bir daha gidip geliyoruz. Şartlar bunu gerektiriyor tabi ki bu şekilde git gel zor. Geceyi soğuk geçireceğiz ama bu şekilde daha rahat davranıyoruz. Çocuklar eve girmek istemiyor. Biz anneleriyle eve gitmeyi düşündük. Çocuklar istemediği için biz de mecburen burada bekliyoruz. Bu 1-2 günü böyle atlatacağız. İşten de bize izin verdiler. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun" şeklinde konuştu.

Birlikte okey oynayarak vakit geçiren ve geceyi parkta kurdukları çadırlarında geçireceklerini ifade eden bir ailenin fertlerinden İsmail Şenocak, "Hayat devam ediyor. İnşallah artık olmaz. Bir an önce evimize geçeriz. Şu an bir şey yok. Söylenti insanları tedirgin ediyor. Şu saatte olacak bu saatte olacak denilince. Tıpkı 2 sene önce yakalandığımız gibi deprem olmadığından herkes evine girdi evde yakalandı. Şu an bir şey yok ama olacağı varsa burada da olur. Çadırda kalacağız" dedi.

Son olarak konuşan Cemil Şenocak isimli vatandaş ise, "Sadece bir şeyden şikayetçiyim. Çok yaygara çıkartıyorlar. Bu saatte deprem olacak diyorlar. İnsanları tedirgin ediyorlar. Sosyal medyada bunları yaymazsak, insanlar daha çok tedirgin olmaz. Sadece korkumuz o. Oğlum arayıp eşime anne evden çıkma 19.30'da deprem olacak diyor. Eskisi gibi birisi ortalığı karıştırmak mı istiyor ne yapıyor bilmiyorum. Ateş olsaydı iyi olurdu. Can sıkıntısından oyun oynuyoruz. İnşallah her şeyin hayırlısı olur. Devletimizden Allah razı olsun. Geldiler, yanımızdalar. Korkumuzdan evlere giremiyoruz" diye konuştu.