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Kadir Gecesi'nde Yuşa Tepesi'ne Yoğun Ziyaret

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Kadir Gecesi'ni ibadetle geçirmek isteyenler Yuşa Tepesi'ni ziyaret etti. Geç saatlere kadar süren ziyaretlerde vatandaşlar dualar ederek geceyi idrak etti.

Kadir Gecesi'nde Yuşa Tepesi'ne ziyaretçi akını

İSTANBUL - Kadir Gecesi'ni dua ve ibadet ile geçirmek isteyen birçok insan Yuşa Tepesi'ne akın etti. Gece geç saat olmasına rağmen Kadir Gecesi dolayısıyla Yuşa Tepesi ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Kadir Gecesi'nde ülkenin dört bir yanında kandil programları gerçekleştirildi. İstanbul'da ise gece saatlerinde vatandaşlar Hz. Yuşa Türbesi'ne yoğun ilgi gösterdi. Ziyarette bulunan vatandaşlar dualar ederek kandil gecesini idrak ettiler. Gece saati olmasına rağmen Yuşa Tepesi ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Birçok insan Kadir Gecesi dolayısıyla Hz. Yuşa Türbesi'ni ziyaret edip dualar etti. Ziyaretçi akını gece geç saatlere kadar sürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET EMİN ŞENTÜRK - Genel
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