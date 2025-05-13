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Jirki Aşireti Lideri Öter: Köylerimize Geri Dönüyoruz

Jirki Aşireti Lideri Öter: Köylerimize Geri Dönüyoruz
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Şırnak'ta Jirki aşireti lideri Cemil Öter, PKK'nın fesih kararının ardından köylerine geri dönebildiklerini belirtti. Terörsüz bir Türkiye sürecinin başlangıcını kutlayan Öter, metropollerde kalanların da köylere döneceğini ifade etti.

Jirki aşireti liderlerinden Öter: "30 yıldır görmediğimiz köylerimize, yaylalarımıza artık gönül rahatlığıyla gidebiliyoruz"

"Metropollerde kalanlar artık köylerine dönecek, buraya huzur gelecek"

ŞIRNAK - Şırnak'ta Jirki aşireti liderlerinden Cemil Öter, Pkk'nın fesih kararına ilişkin, "30 yıldır görmediğimiz köylerimize, yaylalarımıza artık gönül rahatlığıyla gidebiliyoruz" dedi.

'Terörsüz Türkiye' sürecinde Pkk, dün 5-7 Mayıs'ta topladığı 12. Kongresinin sonuç bildirgesinde kendini feshettiğini duyurmuştu. Şırnak'ta Jirki aşireti liderlerinden Cemil Öter, 47 yıldır terör sorununun çözüme kavuşmasını sevinçle karşıladıklarını söyledi. Öter, "Öncelikle bu süreci başlatan ve inşallah sonucunu da getirecek olan Cumhurbaşkanımıza, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve aracılık yapan tüm yetkililerimize teşekkür ederim. Ayrıca vefat eden Sırrı Süreyya Önder'in hakkını yememek gerek onun bizde çok yeri var. Onu rahmetle anıyorum. Barış deyince akla huzur geliyor. Kardeşlik demek birbirimizi kabul etmek demektir. PKK ile çatışan, ölen öldürülen kimlerdi? Bizim milletimizdi. Çok şükür bu süreç kapanıyor. 30 yıldır görmediğimiz köylerimiz, yaylalarımız artık gönül rahatlığıyla gidebiliyoruz. Metropollerde kalanlar artık köylerine dönecek. Buraya huzur gelecek. Bölge halkı olarak sürecin sonuçlanması bizi çok mutlu etti. Artık buralarda huzur hakim olacak. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDAR GÖKÇE - Genel
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