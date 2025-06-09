İstiklal Caddesi'nde Bayram Yoğunluğu

İstiklal Caddesi'nde Bayram Yoğunluğu
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Kurban Bayramı'nın son gününde yerli ve yabancı turistler, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. Yoğun kalabalık nedeniyle caddede adeta insan seli oluştu.

Yerli ve yabancı turistler İstiklal Caddesi'ne akın etti

İSTANBUL - Kurban Bayramı'nın son gününde yerli ve yabancı turistler, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti.

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. Bayram tatilinde şehir dışına çıkmayan vatandaşların da gelmesiyle caddede adeta insan seli oluştu. Yaşanan yoğunluk kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜMER AVCI - Genel
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