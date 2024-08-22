İstanbul semalarında leyleklerin göç dansı

İstanbul semalarında leyleklerin göç dansı
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İstanbul semalarında leyleklerin göç dansı
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Göç yolculuğu sırasında yaralanan bir leyleğin yola indiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı

İstanbul semalarında leyleklerin göç dansı

Göç yolculuğu sırasında yaralanan bir leyleğin yola indiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Kuzey yarım kürede sonbaharın yaklaşmasıyla leyleklerin göç telaşı başladı. Avrupa'dan Afrika'ya göç eden leylekler, Kadıköy semalarında görüldü.

Sonbaharın habercisi olarak görülen leylek göçleri İstanbul'da da görüntülendi. Avrupa'dan Afrika'ya göç eden leyleklerin Kadıköy semalarındaki göç dansı, izleyenleri mest etti. Binlerce leylek, bulundukları yerde çeşitli şekiller oluşturarak uzun süre uçtuktan sonra yolculuklarına devam etti. O anları gören vatandaşlar, dakikalarca leylekleri izledi. İlkbahar aylarında üreme alanları olan Avrupa'ya göç eden leylekler, sonbaharın yaklaşmasıyla da güney yarım küreye göç ediyor. Leyleklerin göç durağı, Afrika ülkeleri oluyor.

Öte yandan, Maltepe'de ise göç yolculuğu sırasında yaralanan bir leyleğin yola indiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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