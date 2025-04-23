İstanbul Havalimanı'nda Uçuşlar Sorunsuz Devam Ediyor
İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Havalimanı'nda uçuşların sorunsuz bir şekilde sürdüğü ve operasyonlarda herhangi bir aksaklık olmadığı açıklandı.
İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar sorunsuz sürüyor
İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'nda 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından uçuşların sorunsuz sürdüğü açıklandı.
İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Havalimanı'nda operasyonda bir sıkıntı olmadığı kaydedildi. Pasaport kontrol noktası, bosphorus bölgesinde ve hiçbir terminalde problem olmadığı belirtilirdi. Pasaport kontrolden yolcu geçişinin sürdüğü, teknik ve elektrik sistemlerini dahil binalarda da bir sıkıntı olmadığı ifade edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel