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İstanbul'daki Camilerde Kadir Gecesi Yoğunluğu

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Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde İstanbul'daki camiler dolup taştı. Vatandaşlar, camilere akın ederek dua etti ve bu kutsal geceyi birlikte idrak etti.

İstanbul'daki camilerde Kadir Gecesi yoğunluğu böyle görüntülendi

İSTANBUL - Ramazan ayının 27'nci gecesinde olduğu genel kabul görmüş olan ve Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi'nde İstanbul'daki camiler doldu taştı. Camilere akın eden vatandaşlar havadan görüntülendi.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde İstanbullu vatandaşlar camileri doldurarak, mübarek geceye kavuşmanın sevincini yaşadı. 7'den 70'e vatandaşların doldurduğu Sultanahmet ve Yeni Camii'de dualar edildi. Yatsı namazının ardından teravih namazının kılındığı anlarda ise FPV drone pilotu Mustafa Karahan tarafından vatandaşlar dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, camilerin dolup taştığı, bazı camilerde yer bulamayan cemaatin avluda saf tuttuğu görüldü. Kur'an-ı Kerim tilavetini de dinleyen vatandaşlar, dualar eşliğinde Kadir Gecesi'ni idrak etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ - Genel
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