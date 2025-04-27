Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası rahatlatan açıklama: Hemşerilerim rahat olsun

Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası yüreklere su serpecek açıklama
Elazığ'daki depreme düğün salonunda yakalanan kadın baygınlık geçirdi

Depreme düğünde yakalanan kadın baygınlık geçirdi! İşte o anlar
Elazığ'da deprem paniği! Vatandaşlar kendilerini sokaklara attı

Deprem korkusu Elazığ'a sıçradı! Panikle sokaklara çıktılar

İstanbul'da Papa Franciscus için Ayin Düzenlendi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'daki St. Antuan Kilisesi'nde, Vatikan'da vefat eden Papa Franciscus için düzenlenen ayine yoğun katılım oldu.

İstanbul'daki St. Antuan Kilisesi'nde Papa Franciscus için ayin düzenlendi

İSTANBUL - İstanbul'da Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus için St. Antuan Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Vatikan'da 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Franciscus için İstanbul'da ayin düzenlendi. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan St. Antuan Kilisesi'nde saat 19.00'da bütün Katolik kilisesi papazlarının katıldığı ayini Episkopos Massimiliano Palinuro yönetti. Düzenlenen ayine İstanbul'da bulunan Katolikler yoğun katılım gösterdi. Ayin sırasında hayatını kaybeden Papa Franciscus için dualar edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UZUN - Genel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.