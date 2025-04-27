İstanbul'da Papa Franciscus için Ayin Düzenlendi
İstanbul'daki St. Antuan Kilisesi'nde, Vatikan'da vefat eden Papa Franciscus için düzenlenen ayine yoğun katılım oldu.
İstanbul'daki St. Antuan Kilisesi'nde Papa Franciscus için ayin düzenlendi
İSTANBUL - İstanbul'da Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus için St. Antuan Kilisesi'nde ayin düzenlendi.
Vatikan'da 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Franciscus için İstanbul'da ayin düzenlendi. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan St. Antuan Kilisesi'nde saat 19.00'da bütün Katolik kilisesi papazlarının katıldığı ayini Episkopos Massimiliano Palinuro yönetti. Düzenlenen ayine İstanbul'da bulunan Katolikler yoğun katılım gösterdi. Ayin sırasında hayatını kaybeden Papa Franciscus için dualar edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UZUN - Genel