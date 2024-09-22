İstanbul'da Kartpostallık Gün Batımı Manzarası
İstanbul'da gün batımında gökyüzü kızıla büründü, Türk bayrağıyla birlikte göz kamaştıran bir manzara oluşturdu. Vatandaşlar bu anları ölümsüzleştirmek için telefonlarına sarıldı.
İstanbul'da gün batımı manzarası hayran bıraktı
İSTANBUL - İstanbul'da gün batımında kızıla boyanan gökyüzü görüntüsü kartpostallık manzara oluşturdu.
İstanbul'da gün batımında gökyüzü ve Türk bayrağının kartpostallık manzarası görenleri hayran bıraktı. Vatandaşlar o anları görüntülemek için telefonlarına sarıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜMER AVCI - Genel