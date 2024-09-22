İstanbul'da Kartpostallık Gün Batımı Manzarası

İstanbul'da gün batımı manzarası hayran bıraktı

İSTANBUL - İstanbul'da gün batımında kızıla boyanan gökyüzü görüntüsü kartpostallık manzara oluşturdu.

İstanbul'da gün batımında gökyüzü ve Türk bayrağının kartpostallık manzarası görenleri hayran bıraktı. Vatandaşlar o anları görüntülemek için telefonlarına sarıldı.