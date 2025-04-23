İstanbul'da Deprem Panik Yarattı
İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, hastanelerde panik yaşanmasına neden oldu. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Arnavutköy Devlet Hastanesi'ndeki hastalar tedbir amaçlı boşaltıldı.
İstanbul'daki hastanelerde deprem paniği
İSTANBUL - İstanbul'da saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından hastanelerde panik yaşandı.
İstanbul'da saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Arnavutköy Devlet Hastanesi'ndeki hastalar tedbir amaçlı boşaltıldı. Büyük panik yaşayan vatandaşlar hastane bahçesinde beklemeye başladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel