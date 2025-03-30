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İstanbul'da Bayram Trafiği Yüzde 80'e Ulaştı

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İstanbul'da bayram tatili nedeniyle otoyollarda trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıkarken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluk durma noktasına gelen yollar ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da bayram tatilinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

Uzun araç kuyrukları böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da bayram tatili nedeniyle otoyollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik yoğunluğunun yüzde 80'e ulaştığı mega kentte durma noktasına gelen yollar havadan görüntülendi.

İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili nedeniyle otoyollarda trafik durma noktasına geldi. Tatili fırsat bilerek yollara çıkan vatandaşlar, uzun araç kuyrukları oluşturdu. İBB Cep Trafik uygulaması verilerinde yoğunluk yüzde 79 olarak ölçülürken, mega kentin çeşitli noktalarında tıkanan yollar havadan görüntülendi.

İstanbul'da Bayram Trafiği Yüzde 80'e Ulaştı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR - Genel
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