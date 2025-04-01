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İstanbul'da Bayram Trafiği: Yoğunluk Yüzde 72'ye Ulaştı

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Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'ye çıktı. E-5 Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da bayramın 2'nci gününde trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı

İSTANBUL - İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı.

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor. E-5 Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken trafik kimi bölgelerde durma noktasına geldi. İBB Cep Trafik uygulaması verilerinde yoğunluk yüzde 72 olarak ölçüldü.

İstanbul'da Bayram Trafiği: Yoğunluk Yüzde 72'ye Ulaştı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERK SOYDAN - Genel
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