İstanbul'da Bayram Trafiği: Yoğunluk Yüzde 72'ye Ulaştı
Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'ye çıktı. E-5 Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi.
İstanbul'da bayramın 2'nci gününde trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı
İSTANBUL - İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı.
İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor. E-5 Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken trafik kimi bölgelerde durma noktasına geldi. İBB Cep Trafik uygulaması verilerinde yoğunluk yüzde 72 olarak ölçüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERK SOYDAN - Genel