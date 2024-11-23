İstanbul'da Aydos'ta Kartpostallık Kar Manzarası

İstanbul'da Aydos'ta Kartpostallık Kar Manzarası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul'da Aydos'ta Kartpostallık Kar Manzarası
Haber Videosu

İstanbul'un Aydos Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaz bir örtüyle kapladı ve kartpostallık manzaralar oluşturdu.

İstanbul'da kar yağışı böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'un en yüksek noktalarından biri olan Aydos'ta etkili olan kar yağışı havadan görüntülendi.

Kar yağışı, özellikle Aydos Ormanı ve çevresinde etkisini gösterdi. Bölge beyaz bir örtüye bürünerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kar yağışı öğlen saatlerinden itibaren başladı. Aydos Ormanı'nın karla kaplı manzarası gözler önüne serildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA - Genel
Yeşilçam'ın emektar ismi Mehmet Uğur yoğun bakımda

Yeşilçam'ın emektar isminden korkutan haber! Yaşam savaşı veriyor
Cumhuriyet tarihinde bir ilk! 3 Kuvvet öğrencileri bir arada eğitim görüyor

3 kuvvet yan yana! Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Akın Gürlek'le ilgili sözleri nedeniyle Özgür Özel'e soruşturma

Mitingdeki sözleri başına iş açtı! Özgür Özel'e soruşturma
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Bilecik Valisi Şefik Aygöl hem ağladı hem ağlattı

Görev yaptığı kentten ayrılan Vali hem ağladı hem ağlattı
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı

Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.