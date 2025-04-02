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İstanbul Boğazı'nda Sabah Saatlerinde Sis Etkili Oldu

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İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ayaklarını zaman zaman kaybettirirken, Ortaköy Camii ile birlikte havadan görüntülendi. Gece saatlerinde başlayan sis, İstanbul Boğazı'nda eşsiz bir manzara oluşturdu.

İstanbul Boğaz'ında sis sabah saatlerinde etkili oldu

İSTANBUL - İstanbul'da sis sabah saatlerinde etkili oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün ayakları zaman zaman sis nedeniyle kaybolurken, Ortaköy Camii ile birlikte etkili olan sis havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı'nda gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde de etkili oldu. İstanbul Boğazı'nda aralıklarla etkili olan sis bulutu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile birlikte havadan görüntülendi. Köprü ve üzerinden geçen araçlar, eşsiz bir manzara oluşturdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ayakları zaman zaman sis nedeniyle kaybolurken, Ortaköy Cami ile birlikte görsel şölen oluşturan sis havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı'nda Sabah Saatlerinde Sis Etkili Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL COŞKUN - Genel
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