İsrail'in İran Hava Saldırısının Ardından İncirlik Üssü'nde Sessizlik

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İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısının ardından Adana'daki İncirlik Üssü'nde olağanüstü bir hareketlilik gözlemlenmedi. Ortadoğu'daki gerilim tırmanırken, üs çevresinde sessizlik hakim.

İsrail'in İran'ı vurmasının ardından İncirlik Üssü'nde sessizlik hakim

ADANA - İsrail'in İran'ı hedef alan hava saldırısının ardından Orta Doğu genelinde gerilim tırmanırken, Türkiye'de en çok dikkat çeken noktalardan biri yine Adana'daki İncirlik Üssü oldu. Üstte bir hareketlilik gözlenmedi.

Ortadoğu'da tansiyon yeniden yükseldi. Dün gece İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği hava saldırılarının ardından bölgedeki stratejik askeri noktalar dikkatle izlenmeye başlandı. Bu merkezlerin başında ise Adana'da bulunan ve NATO'nun önemli üslerinden biri olan İncirlik Hava Üssü geliyor.Saldırı sonrası gelişmelere karşı alarm durumunun artırılabileceği beklentileri gündeme geldi. Adana'daki İncirlik Üssü'nde şu ana kadar olağanüstü bir hareketlilik gözlemlenmedi.

Yerel kaynaklar, üs çevresinde sessizliğin hakim olduğunu ve herhangi bir olağandışı askeri faaliyet görülmediğini aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - Genel
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