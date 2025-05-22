Hulusi Akar'ın acı günü

Hulusi Akar'ın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR - Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın hayatını kaybeden kayınvalidesi Türkan Samur, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın kayınvalidesi Türkan Samur hayatını kaybetti. Samur için bugün İzmir Karşıyaka'daki Mevlana Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine katılan Hulusi Akar burada taziyeleri kabul etti. Merhumenin cenazesi İkindi namazına müteakip kılınan namazın ardından Karşıyaka Örnekköy mezarlığından bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine; Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordu Komutanı İrfan Özsert, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, siyasiler, yakınları ve vatandaşlar katıldı.