Hatay'ın Meşhur Tuzda Tavuk'u Coğrafi İşaret İçin Başvuruda Bulundu

Damaklarda tat bırakan alevli lezzet 'tuzda tavuk' tescilleniyor

HATAY - Gastronomi şehri Hatay'ın yöresel lezzetlerinden olan, kendine özgü pişirimi ve alevli sunumuyla dikkat çeken 'tuzda tavuk' için coğrafi işaret başvurusunda bulunuldu. Vali Mustafa Masatlı, 45 coğrafi işaretli ürüne sahip Hatay'da sayıyı 135'e çıkarmayı planladıklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da yaralar sarılmaya devam ediyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın göreve gelmesiyle birlikte başlayan ihya sürecinde kentin kültürü de unutulmadı ve önemli çalışmaların adımları atıldı. Hatay Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mustafa Örgüt öncülüğünde gastronomi şehrinin lezzetlerinin tescillenmesi için çalışma başlatılmıştı. Bölgeye özgü olan lezzetlerin sayısı 6 Şubat öncesi 25'ken Hatay Valiliğinin girişimleriyle bu sayı 45'e çıkarıldı. Reyhanlı ilçesinin vazgeçilmez lezzeti olan, pişirimi ve alevli sunumuyla dikkat çeken tuzda tavuk için Türk Patent Enstitüsü ve Marka Kurumu'na coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, tuzda tavuğun coğrafi işaret olarak tescillenmesi süreci hakkında bilgi vererek coğrafi işaretli ürün sayısını 135'e çıkarmayı planladıklarını söyledi.

"Hatay'ımızın yemek kültürü noktasında ne kadar zengin olduğunu ülkemize ve dünyaya göstermek istiyoruz"

Tuzda tavuğun kendine has tadı ve farklı bir pişirim süreci olduğuna dikkat çeken Vali Masatlı, "Biz medeniyetler şehri Hatay'ız ve UNESCO tarafından da gastronomi şehri olarak 2017 yılında ilan edildik. Bununla beraber 6 Şubat itibarıyla beraber bizim 25 olan coğrafi işaretli yöresel ürün sayımız şu an itibarıyla 45'dir. 45 coğrafi işaretli ürün sayımızın yanında bu sayıyı 135'e çıkarmayı planlıyoruz. Müracatta bulunduğumuz ürünlerimizden birisi de 'tuzda tavuk' yemeğidir. İnşallah bu lezzetimizi de birkaç aya kadar tescillemiş olacağız. Kültürel ve tarihsel olarak çeşitliliği olan Hatay'ımızın yemek kültürü noktasında ne kadar zengin olduğunu ülkemize ve dünyaya göstermek istiyoruz. Tuzda tavuk, farklı bir metotla pişiriliyor. Kendine has özel bir tadı var. Hem yiyen insanlar için hem de ikram edilecek bir yemek olarak güzel bir lezzet. Biz herkesin bu lezzetimizi tatmasını isteriz" dedi.