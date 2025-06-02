Hatay'da At Duvara Çarparak Telef Oldu

Hatay'da At Duvara Çarparak Telef Oldu
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Hatay'ın Kumlu ilçesinde bir atın duvara toslayarak telef olduğu anlar kameraya yansıdı. Olayda atın hızla duvara çarptığı ve bölgedeki vatandaşların şaşkınlıkla durumu izlediği görüldü.

Duvara toslayan at telef oldu: O anlar kamerada

Tayfur İlkbahar: "At duvara çarpınca çok ses geldi, biz kaza oldu sandık"

HATAY - Hatay'ın Kumlu ilçesinde atın duvara toslayarak telef olduğu anlar kameraya yansıdı.

Olay, Kumlu ilçesi Uzunkavak Mahallesi'nde yaşandı. At arabasının binek olarak yaygın olarak kullanıldığı mahallede bulunan bir at, üzerinde kimsenin olmadığı esnada koşarak duvara tosladı. Telef olan atın koşarak duvara çarptığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde; atın koşarak kendini hızla duvara vurduğu görüldü. Atın cansız bedeni vatandaşlar tarafından bölgeden kaldırıldı.

"At çok sert şekilde kafasını duvara vurdu"

Atın duvara tosladığı anları anlatan Kerim Çakıcı, "Buradaki yoldan at aşağıya doğru geldi. Direk koşarak düz duvara vurdu. At bir şeyden korktuğu için duvara vurdu. Duvara vurduktan sonra telef oldu. At çok sert şekilde kafasını duvara vurdu. Buralarda atlar çok yaygın oluyor" dedi.

"At duvara çarpınca çok ses geldi, biz kaza oldu sandık"

Atın hızla kendini duvara vurduğunu söyleyen Tayfur İlkbahar, "Biz arkadaşlarla bu tarafa gelirken atta şu taraftan serbest şekilde hızını alamayınca duvara çarptı. Duvara çarpınca da telef oldu. At duvara çok hızlı çarptı. Duvara zarar vermedi ama izi kaldı. At duvara çarpınca çok ses geldi, biz kaza oldu sandık. At duvara çarptığı an sanki yıkılacak gibi şiddetliydi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - Genel
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