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Hamile Kadın Resmi Nikah İçin Halk Gününe Başvurdu

Hamile Kadın Resmi Nikah İçin Halk Gününe Başvurdu
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Amasya'da 8 aylık hamile Roman kadın, dini nikahlı eşiyle resmi nikah yaptırmak için halk gününe başvurdu. Vali Önder Bakan'ın talimatıyla işlemler hızla tamamlandı. Çift, doğacak çocuklarına valinin adını verme kararı aldı.

Hamile kadın resmi nikah için halk gününe başvurdu, doğacak çocuğuna valinin adını verecek

Roman kadının vefası

AMASYA - Amasya'da halk gününe katılan 8 aylık hamile Roman kadın, dini nikahlı eşiyle resmi nikah talebinde bulundu. Amasya Valisi Önder Bakan'ın talimatıyla nikah işlemleri hızla tamamlanırken, genç çift doğacak çocuklarına valinin adını verme kararı aldı.

Amasya Valiliği tarafından düzenlenen halk gününe katılan Yeter Elitaş (22), hurda toplayarak ailesini geçindiren dini nikahlı eşi Tarık Düzgider ile resmi nikah yaptırmak için yardım talebinde bulundu. Talebi değerlendiren Vali Önder Bakan, nikah işlemlerinin başlatılması ve aileye destek olunması için ilgili kurumlara talimat verdi.

Görevliler tarafından ihtiyaçları karşılanan çift, mağazadan kendilerine yeni kıyafetler aldıktan sonra tahsis edilen araçla Amasya Müftülüğü'ne götürüldü. Müftü Yardımcısı Yılmaz Özbakır tarafından kıyılan nikaha mahalle muhtarları da şahitlik etti. Nikahın ardından aile cüzdanlarını alan çift, Amasya Valisi Önder Bakan'a teşekkür etti.

"Oğluma Önder ismini vereceğim"

Bir ay sonra doğum yapacak olan Yeter Elitaş, "Sayın Valimizin sayesinde artık resmi nikahlıyız. Oğluma Önder ismini vereceğim" dedi.

Nikah törenine katılan Amasya Müftüsü Hamza Bayram ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hilal Ünal da aileyi tebrik ederek mutluluklar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK - Genel
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